11月底開始是南投埔里地區相當重要的習俗「祈安清醮」法會，「吃素」將是活動重要一環，埔里鎮公所體恤家庭主婦平時工作已焦頭爛額，特別和好形好味健康廚房合作舉辦「素菜烹飪教學」，課程全程免費，讓主婦們經過懶人包課程，快速成為素菜料理大師。

為了讓婆婆媽媽們把素菜作得好吃，埔里鎮立圖書館特別舉辦8場免費烹飪教學，每堂課將能一口氣學會3到4道菜，舉凡中式、日式、歐式都有，極富巧思。

10月17日上午由天慈素食的廚師劉昀承、吳冠萱教學，現場民眾十分認真，每個步驟確實操作，三十分鐘不到廚房內已經香氣四溢，陸續烹調出素五更腸旺、鷹嘴豆蔬菜餅、椰香蔬菜義大利麵、紅麴煎麵腸四道佳餚。

協助辦理此活動的南投縣議員陳宜君表示，自己也是主婦，很了解要張羅素餐的辛苦，簡單、好吃、營養是這次活動的主軸，讓婆媽們快速上手，在「祈安清醮」大顯身手，並與在地廚師合作，大多數食材都選自在地，提升大埔里社區的緊密感。

祈安清醮、素素如意-蔬食教室，報名電話049-2420401＃11，每人限報名二場次，每場次30人，上課地點：好形好味健康廚房（陳宏麟診所：埔里鎮南昌街219號2樓）。

(中時 )