新冠肺炎疫情導致老鼠從餐廳轉移陣地，入侵住家找尋食物，芝加哥目擊老鼠的案件大爆增。

美國中部大城芝加哥連續6年尷尬拿下沒人想拿的全美「鼠患最嚴重城市」（rattiest city）冠軍。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據害蟲防治服務公司「Orkin」的最新排名，芝加哥今年再度登上全美「鼠患最嚴重城市」排行榜冠軍，這已經是芝加哥連續6年盤踞榜上第一位。

「Orkin」是統計每年9月1日至8月31日期間全美各大城市中的滅鼠案件次數，來排名鼠患最嚴重的前50大城市，當中包含住家與商業區域的滅鼠案件。

報導指出，儘管每年排行榜有些更動，加上芝加哥已經做足努力改善鼠患，但遺憾的是，芝加哥今年仍蟬聯第一。芝加哥於2016年成立新的專責工作小組，升級「大戰老鼠」的作戰策略，愈來愈多居民也開始透過養貓來抑制家裡的老鼠數量。

除了芝加哥，榜上2至9名分別是洛杉磯、紐約、華府、舊金山、底特律、費城、巴爾的摩、丹佛及明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）。

「Orkin」在新聞稿中指出，今年老鼠的目擊次數上升，讓居民及業主感到憂心。尤其新冠肺炎疫情肆虐美國，餐廳被迫關閉，原本活躍於餐廳內的老鼠必須拓展新的食物來源，牠們開始亂竄新地方，出現不尋常、甚至是攻擊性舉動。

今年春天，美國國家廣播公司芝加哥分台（NBC Chicago）就報導疫情導致芝加哥當地老鼠通報案件大爆增，5月的目擊次數較前一個月激增46%，官員說，並不是因為老鼠數量增加了，而是因為居民在家裡的時間多了。

疫情導致各地鼠患上升，連美國疾病管制暨預防中心（CDC）都開始關注，在網站上設立專頁示警。

「Orkin」提出警告，隨著氣溫逐漸降低，老鼠被目擊的頻率只會不斷上升，因為他們要尋找有食物且有水源的溫暖新家，警告住戶要多留意。

「Orkin」的昆蟲學家赫特爾（Ben Hottel）警告，人類住家是老鼠的理想棲息環境，一旦牠們在家裡安頓好，將能夠迅速地繁衍大批後代。

害蟲防治專家龐巴德（John Bombard）表示，老鼠每6周就能生出一窩鼠寶寶，如果沒有穩定的食物來源，雄性老鼠可能會開始吃自己的寶寶。

(中時新聞網)