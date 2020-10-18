統計到上週五10月16日為止，距離大陸滬指創出最高點6124點的2007年10月16日，A股已經過13年，大陸公募基金在此期間展現較強的主動投資能力，收益大幅跑贏上證指數。觀察13年內，主動權益基金平均收益率達91.28％，表現最好的基金甚至取得359.51％的投資回報。

業內人士表示，長期來看，公募基金的主動管理能力得到了市場驗證，超額收益獲取能力突出。在居民大類資產配置轉移的背景下，居民借道公募基金入市熱情有望繼續提升。

據《上海證券報》引述Wind數據顯示，截至2020年10月15日，可統計數據的主動權益基金共有214檔，13年來的投資業績均值達到91.28％，大幅跑贏同期上證指數的-44.74％。

其中有198檔主動權益基金實現了正收益、占比超過9成，並有79檔基金成功實現翻倍，更有5檔基金的投資收益超過300％，分別是嘉實增長、華夏大盤精選、銀華富裕主題、富國天惠精選成長A和富國天合穩健優選，投資收益率分別達到359.51％、348.65％、337.1％、329.55％和323.23％

(旺報 )