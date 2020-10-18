樂天桃猿昨天一口氣做出6上6下的人員大異動，去年季中選秀第3指名的林澤彬生涯一軍初先發就成功進帳首安、首打點，但事實上他在開季時早已將狀態調至巔峰，卻因左腳傷勢不斷導致一軍亮相的機會遭延後，還因傷勢一度在防護室偷哭。

想要挑戰4連霸的桃猿早早無緣下半季冠軍，唯一辦法只能寄望中信兄弟包辦上、下半季冠軍，才能以全年勝率2、3名先進行季後挑戰賽。昨天他們一口氣做出12人異動，將投手賴智垣、劉昱言、野手邱丹、馬傑森、林澤彬及嚴宏鈞等6人拉上一軍。

林澤彬首度升上一軍就排進先發名單，擔任二壘手、第8棒，他也在2局下從兄弟投手德保拉敲出帶有1分打點的安打，也打回昨天桃猿唯一1分，生涯首安、首打點同時出爐。

但事實上，林澤彬在今年春訓時就曾被教練點名是一軍可用之兵，卻因傷勢直到球季末才登上一軍舞台，「那時候狀況正火燙，腳卻接連受傷，那時候很多學長都跟我說受傷的時機不剛好，上面剛好需要你，真的很可惜。」

林澤彬透露，在左腳踝扭傷前其實左腳小腿就受過傷，腳傷接連找上門也讓他心情十分沮喪，甚至在防護室偷哭，不過經過這段時間二軍的磨練，也讓林澤彬的心態大幅成長，「吸收教練給的東西，把自己準備好，順其自然，機會來了就好好表現。」

(中時 )