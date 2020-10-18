高雄市長陳其邁日前在建築園冶獎與台南市長黃偉哲碰頭，兩人對賭「誰輸一個獎項就要輸一碗肉燥飯」。陳其邁今在臉書PO文去吃鳳山一家肉燥飯，更搞笑嗆「黃偉哲市長，你看看，高雄的肉燥飯比較好吃，台南還好而已！」貼文釣出黃本人回應：「身為世界肉燥飯之都，要在台南吃到普通的肉燥飯比登天還難」，南高肉燥飯開打也引發網友論戰。

陳其邁表示，今早跑完行程，來吃鳳山在地人口耳相傳，中華市場內的「林天生肉燥飯」。他化身美食節目主持人介紹，該店原本做外燴、飯店的老闆，以深厚的料理工夫底子，開始經營肉燥飯小吃店，今年第45年。

高雄市長陳其邁今天大啖肉燥飯，還親自做料理。（翻攝陳其邁臉書）

陳其邁提及，手切台灣溫體豬肉，搭上黃金比例的秘方：甘草粉、蒜蓉、油蔥、萬家香醬油，慢火細燉，滷得鹹香鹹香，在炎熱的高雄，正好下飯。

除了肉燥飯之外，陳其邁還補充，能點到高雄永安的新鮮魚肚，再搭一碗排骨酥湯，就是補充體力營養的一餐！高雄才有啦。文末他還下戰帖「歡迎來PK！我們高雄肉燥飯最強。對不對？」

陪吃的鳳山立委許智傑則在貼文下留言說，「鳳山必吃的林天生！我相信黃偉哲市長看到我們亮出這張王牌已經頭痛了」，陳其邁也直說「真的，很強啊！」。

黃偉哲也不甘示弱反擊說，「身為世界肉燥飯之都，要在台南吃到普通的肉燥飯，比登天還難」，他也不忘邀請陳其邁及許智傑，何時來台南市場走一趟？

戰火也延燒到高雄、台南網友筆戰，網友直說「要開戰了，滷肉飯內戰」、「邁邁市長在對台南美食叫陣囉！期待高雄、台南來一場美食友誼賽，也高雄人說台南口味實在太甜，台南網友則跳出來捍衛「不准戰台南」。

高雄市長陳其邁今天大啖肉燥飯，還親自做料理。（翻攝陳其邁臉書）

(中時 )