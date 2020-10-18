台中市林業生產合作社申請在新社區伐採林木，造成大坑5-1號步道東側林相光禿，引發破壞生態疑慮。立委莊競程18日邀集農委會等單位現勘，主委陳吉仲表示，未來伐採區域涉及環境敏感區，應妥善規劃設立保留帶，1公頃每年補助2萬元，將於10月20日公布實施。

台中市林業生產合作社5位林農申請在新社區大南段大南小段23筆土地伐採林木，4成是私有林地，6成為造林承租地，總面積8.16公頃。山友日前發現陡峭林地都被「鬼剃頭」，質疑破壞生態及水保隱憂。立委莊競程、市議員曾朝榮接獲陳情，18日邀集農委會、林務局、水保局等相關單位會勘。

山友向民代陳情新社區伐採林木，造成大坑5-1號步道東側林相光禿。（王文吉攝）

莊競程表示，這次伐採案地點，涉及民眾使用頻繁的大坑5-1步道，引起山友關切，希望農委會重視環境生態與水土保持，為顧及環境使用者的權益，建議在步道兩側、環境敏感區等區位，設立保留帶，避免濫伐，影響景觀。

陳吉仲表示，目前國內木材自給率不到1％，依據第6次全國農業會議結論，10年內需達木材自給率5％之目標，此項政策不變。他並以「超前佈署」指出，伐採作業應兼顧「生活、生產、生態」三生平衡，農委會已於今年5月13日通過「具生產性私有林限制採伐補償方案」。

陳吉仲說，未來林農於申請林木收穫時，其經營森林區域內，如果有溪流、步道、沖蝕崩塌裸露等敏感區位，或發現受保全野生動植物對象時，依據政策發給補償。林務局已委託學術單位調查珍稀動植物，預計3至6個月出爐，調查結果出爐前林業生產活動會暫緩。

曾朝榮表示，大坑5-1步道屬於年長者較喜歡爬的山，未來新植林木，應以景觀樹種為考量，發揮生態、遊憩、環境教育等多種效益，給大台中地區民眾一個賞心悅目的遊憩環境。

莊競程建議設置「林業經營」宣導牌，推動森林活化教育，陳吉仲允諾辦理。由於民眾關心環境議題的機會日增，莊競程、曾朝榮希望農委會對於審查、稽查機制必須確立更嚴格的規範，建議審核伐採案前，舉辦說明會，聽取各方意見，凝聚共識，減少爭議。

東勢林管處長蕭崇仁說，有關造林租地，實際上屬於私人經營的森林，承租人依約有收取地上林木的權利，承租林農為生計需求，得於法規範圍內進行合理的林業經營，包含伐採、造林與再伐採收穫的林木生產。

蕭崇仁指出，林農伐採後仍保留樹頭、樹根，未挖掘根株，也開始栽植相思樹及殼斗科等原生闊葉樹種，係屬合法林業經營範疇，非外界誤解的土地開發利用行為；至於尚未伐採區域已通知承租人暫緩執行。

山友向民代陳情新社區伐採林木，造成大坑5-1號步道東側林相光禿。（王文吉攝）

(中時 )