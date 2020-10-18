台南市東山區昨天晚上三連震嚇壞不少民眾，而三次地震震央都在六甲斷層偏西的位置，中正大學地震研究所副教授石瑞銓表示，震央位置偏西位於不明斷層上，接二連三震代表地殼已活動，很有可能影響到鄰近的六甲斷層，需多加注意。

根據氣象局地震報告顯示，昨天晚間8點07分、11點03分、11點05分別發生規模4.2、5.2和4.7的地震，震央位於台南市東山區，深度11到13公里間，台南、嘉義、雲林部分地區最高震度達4級。

石瑞銓說，從昨天氣象局發布的資料來看，這次地震位置靠近平原區，一般來說在平原跟山的交界區是最容易發生地震，這次震央位於六甲斷層西邊的不明斷層上，因地殼持續受擠壓，是否影響旁邊的六甲斷層地殼穩定度需觀察，也可能會有後續的地震。

石瑞銓進一步表示，從歷史資料來看，六甲斷層在17世紀曾發生過地震，而六甲斷層北邊的木屐寮斷層則與1964年的白河大地震有關，目前所有科學性的資料都無法判定六甲斷層的周期，不少單位做過研究卻找不到合適的標本，也不知道地殼忍受程度到哪，因此這次地震是個警訊，恐會影響六甲斷層活動。

石瑞銓強調，地震是難以預料的，民眾要建立防災觀念，家中的家具要固定好、睡前瓦斯要關好、跟家人約好預定碰面的地點等，地震包放在記得且容易拿取的地方等，才能在地震來時將災害降到最低。

(中時 )