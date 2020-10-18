日前一名彰化72歲老翁在臉書租屋社團PO文，只要承租他的房子，每個月準時繳房租，等他死後就將房子送給租客，超狂貼文一出，引發各種討論。不過這名老翁近況曝光，房子不但賣了700萬元，而且還娶到25歲嫩妻，老翁開心表示會「給房給車給鈔票」，更稱「什麼叫做老牛吃嫩草？阿伯就是！」，人生真的超級狂。

日前這名陳姓老翁在臉書社團「台中自住買賣討論區」PO文指出，自己已經72歲，活不了多少時間，而自己在彰化北斗有棟3層樓的透天別墅空著沒人住，屋齡約25年，建坪則約70坪。希望能以每個月9000元的租金將它租出，「阿伯今年72歲了，活在這個世界上也不會很久了，誰來租我的房子，阿伯死後就把這個房子送給誰。」

此文一出引發各種討論，有人根據內政部「簡易生命表」資料顯示，72歲的人平均餘命約有15年，若按照陳翁所述，每月準時繳交9000元租金，過世後就將房子過戶給租客，等於房客僅需付出162萬元就能獲得一棟透天厝，確實相當划算；不過也有律師及房仲指出，假使屋主過世後房屋轉移，牽扯子女繼承法律問題，還有贈與稅、土地增值稅、契稅等費用，恐怕沒那麼簡單。

然而據《ETtoday新聞雲》報導，陳姓老翁17日宣布「天大的好消息」，透天別墅已用700萬元賣掉，他還娶到年僅25歲的嫩妻！老翁透露，妻子家庭貧困且三代同堂，而她願意為了家庭犧牲嫁給自己，絕對不會虧待她，一定會「給房給車給鈔票」，還說「什麼叫做老牛吃嫩草？阿伯就是！」，神展開的劇情，讓網友嘖嘖稱奇。

(中時新聞網)