雪碧18日錄中天綜合台《小明星大跟班》，她日前被林咚咚直指是介入自己與郭柏均婚姻的第三者，周刊甚至爆出她生子後住月子中心，對此她否認，「沒什麼要澄清，我是進廠維修，那畢竟是別人家的事情，我講太多，大家會一直攻我，他們的事情自己解決吧」。問及將來是否與林咚咚同台，她笑回：「還是不要吧？怕她潑我硫酸，開玩笑的，她有來言語相勸，有傳訊息給我周遭朋友，我跟朋友說不要管，可能過幾個月他們又和好了。」

林咚咚先前曾對雪碧提告侵害配偶權，但遇到通姦罪化只能走民事，對此雪碧表示：「我都丟給朋友處理。」她認為林咚咚夫妻有其問題在，需要自己解決，「我講什麼都是錯的，讓他們情緒平復比較好，不方便講太多，希望他們兩個好好的在一起或分開，過好自己的生活，像我要去哪裡就去哪裡，生活很OK」。

雪碧近日忙著練歌、跳舞，計畫年底發EP，「最近一直在進廠維修，我才抽脂而已，因為覺得屁股過瘦，多少都有贊助，一般來講，1個部位都是10幾萬，目前花了20幾萬，鼻子比較便宜，大概6、7萬，加上肉毒、少女針、拉線，朋友都說我是整形機器，2個月就進2次手術室。」她的E奶美胸也進化成F雪乳，另外，她提及與郭柏均還有配合一些活動，「他也有幫忙一些，畢竟我人脈真的不是很懂，我其他好友也有贊助，MV兩支大約花了200萬」。

(中時 )