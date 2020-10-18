蔡英文總統聲量高仍不忘與網友互動，蔡英文總統日前入選《時代》雜誌2020年度百大風雲人物，她今天在臉書和IG發文表示，將送出該雜誌封面和海報，上面還有蔡英文親筆簽名，儘管只各送出1份，但短短1個多小時就有逾3萬人按讚，並有3千多則留言。

蔡英文在臉書和Insatgram表示，前陣子她說要準備一份禮物送給大家，這份禮物就是她登上《時代》雜誌2020年度百大風雲人物的雜誌封面和海報，她要各抽出一份給Insatgram的朋友。

從蔡英文貼出的照片來看，無論是雜誌封面還是海報，都有蔡英文的親筆簽名。蔡英文表示，能登上《時代》雜誌封面，是台灣人民共同的成就，因此希望將這份榮耀分享出去，並藉著抽獎的機會，再次感謝各位一路相伴，「在IG上的這幾年，我跟大家分享了很多『總統的日常』」。

蔡英文也公布抽獎辦法，截至台灣時間10月19日23點59分為止，只要追蹤蔡英文的Insatgram帳號，並在該篇抽獎文底下留言想告訴她的話，就有機會抽中。儘管只會有2個人被抽中，但蔡英文臉書和IG文章才剛貼出，1個多小時臉書就有5萬多人按讚，IG有3萬多人按讚，並有近3千多則留言，顯示蔡英文的高人氣。

(中時 )