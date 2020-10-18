台南市國慶煙火交通問題才被罵翻，延期舉辦的古都馬拉松18日再因交通管制爆發警民口角，1名清晨6時許下班的民眾不滿被困在管制車道中，向警員詢問怎麼回家，竟被回「你們選出的市長辦的，誰叫你選他？」氣得在臉書社團粉絲頁發文討公道，警方回文表示將對員警加強教育訓練。

台南市古都馬拉松原定3月舉行，因新冠肺炎疫情延期到10月舉辦，台南市上周國慶煙火聚集50萬人，才因散場交通問題招致罵名，這周登場的古都馬拉松有1萬5000人穿越市區路跑，又因交通管制爆出警民口角。

一名男騎士工作到清晨下班，從中西區樹林街西往東，上午6時10分在南門路口遇上交通管制，繞了3條路都繞不出南門路管制線，被困在府前路、南門路與健康路包圍區域內，找不到回家的路，只得詢問當時正在該路口管制交通的許姓警員。

該名騎士指著前方一度催油門要衝過賽道，稱「我家就在附近」，遭警員阻止，告知不能過去，賽道已有公告很久，雙方頓起口角。男騎士指稱，許姓警員說風涼話的態度激怒民眾，一度向其他心急上班而大吐苦水的民眾稱「干我什麼事」，揶揄「你們自己選的市長辦的，誰叫你們選他」。

雙方雖未再起紛爭，該騎士不滿警員態度，回家在臉書社團粉絲頁發文討公道，並強調是公布員警的跋扈態度與言行「有加油添醋的話，願意負任何法律責任」。

台南市警二分局回應，所有管制措施都有先期公告，針對員警遭指控言行不妥之事，已主動查處，將對員警執行管制作為言行不妥情事檢討改進，加強教育訓練。警方私下抱怨，路跑比賽辦在鬧區根本不妥，每年古都馬拉松都引起警民零星口角，也因為市區車流量大，耗費大量警力在凌晨執勤，被迫半夜起床加班的基層員警難免情緒受影響。

(中時 )