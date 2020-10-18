台灣諾華與新光國小建立長久合作友誼，今年即將邁入第16個年頭，遭逢新型冠狀病毒（COVID-19）疫情於全球肆虐，台灣諾華與新光國小透過「新光計畫」舉辦相關具有教育意義的活動，不僅幫助學童們培養勇敢且正確的態度面對生病這件事，更可以用想像力打破偏鄉資源的限制，「疫」起發揮創意，凝聚防疫意識。

新光國小校長朱陳國智表示，今年新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，台灣的防疫表現受到國際肯定，除了政府的防疫有功之外，民間擁有正確的防疫意識以及有許多創意的防疫作為，更是台灣達成防疫成就的重要原因之一。此次與台灣諾華的合作，不僅教導孩子如何正確防疫及發揮想像力，更讓防疫融入生活中變得有趣。

台灣諾華總裁謝麗娟表示，諾華的CSR企業社會責任策略著重於回饋社會和永續經營，台灣諾華與新光國小16年來透過「新光計畫」舉辦相關具有教育意義的活動，今年希望藉由彼此的相互交流，與新光國小的孩童們一起激盪出對防疫的更多創意。

謝麗娟總裁說，身為醫藥領域的領導者，諾華以「重新創造醫藥未來」為企業宗旨，善盡企業社會責任，致力於回饋社會。在全球皆受到新冠肺炎疫情影響之際，除了教導新光國小如何防疫，在今年四月冠肺炎台灣諾華亦捐助新台幣180萬元給予「聯合勸募」，雙方攜手進行「防疫物資專案計畫」，提供1萬542件防疫物資至全台155個社福單位，協助弱勢團體防疫。

謝麗娟總裁進一步表示，台灣諾華長期深耕於公益及環保，未來會持續舉辦類似公益活動，拓展偏鄉孩童對於未來的想像，延續公益之餘也賦予其更多意義。

(中時 )