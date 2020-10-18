彰化縣議員賴清美的父親是百歲人瑞，日前賴清美才在臉書PO出父親近況，說過幾天副總統賴清德到訪，要親手泡茶給他喝，沒想到11日就傳來憾事，賴父因器官衰竭仙逝，享嵩壽103歲。賴清美悲痛不已，睹物思情，而父親留下來的手尾錢，她決定捐出部分，「雖然金額不大，但是這是我跟阿爸的心意」。

才約定好20日要跟賴清德見面，11日賴清美的父親卻撒手人寰，賴清美心痛表示，「半夜醒來，淚流，原來今後我是無父無母的人，心好酸」，並PO出父親每天坐的搖椅、泡茶的地方，睹物思親，感嘆如今主人已經離開。

賴清美今（18）日表示，阿爸留了10萬元的手尾錢，給4個兒女各1萬，剩下的6萬就捐給家扶中心及失親兒協會，雖然金額不大，但是她跟阿爸的心意，讓這些孩子們分享到人瑞阿爸的手尾錢跟她的愛。

來不及喝到賴清美父親泡的茶，賴清德也專程前去上香，立委何志偉除了上香也幫忙摺蓮花。網友則紛紛安慰賴清美「爸爸已解脫無病痛了」「請節哀、保重身體」「對賴爸爸來說是很福氣的，能無病無痛安靜的走，是福報」。

「阿爸的手尾錢」 阿爸留給了我10萬元的手尾錢， 我想我有四個兒女各給一萬，剩下的6萬，就捐給家扶中心及失親兒協會，雖然金額不大，但是這是我跟阿爸的心意，讓這些孩子們分享到人瑞阿爸的手尾錢跟我的愛⋯ 由賴清美發佈於 2020年10月17日 星期六

(中時新聞網)