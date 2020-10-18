樂天桃猿新秀馬傑森昨天一軍初登場首安就出爐，他的好表現也被總教練曾豪駒誇讚是天生好手，但昨天比賽中他在周思齊開轟繞壘時與他擊掌，被曾總笑說：「要再教育一下，哪有跟敵隊擊掌的。」

馬傑森今年季中選秀被桃猿首輪選中，昨天就被拉上一軍，並排進先發打線，他在2局首打席就鎖定德保拉第1球直球攻擊，首安出爐表現不俗。

曾豪駒對於這名新秀給予極高的評價，認為他是天生好手，「雖然感覺到他有些緊張，但他並不懼怕，也表現出應有的特色，看得出來很享受比賽的過程。」

馬傑森表示，自己上場就是專注在比賽上，並未特別去想首安，「就是專注在投手節奏，賽前也特別觀看投手的影片，鎖定喜歡的球攻擊，也不會受到場邊觀眾加油聲影響，就是專注在場上。」

而之前因為周思齊創立「球芽基金」曾資助過馬傑森，兩人結下一段緣分，賽前兩人沒有機會互動，「周董」說希望能上到二壘跟他相見歡，周思齊在8局上一棒敲出逆轉3分炮，繞壘時還主動伸出手與馬傑森擊掌。

回憶這段插曲，馬傑森表示，當下看到學長打出去，心想他真的太厲害，看到學長伸出手第一時間沒想太多就跟他擊掌，「但後來想想好像又覺得很怪，因為他是敵隊的。」

曾豪駒則說自己並未看到馬傑森與周思齊擊掌，是賽後看到新聞才知道，他笑說：「這個回去要再教育一下，哪有跟敵隊的擊掌，要也是私下。」

(中時 )