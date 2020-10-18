台南地區17日晚間連3震，鹽水一戶一樓民宅在深夜11點5分震後屋瓦與天花板頓時坍塌，正好壓到正在客廳看電視的租客劉女及其女兒，所幸只受輕傷，但客廳已幾乎全毀，下營區長李宗翰及台南市社會局、鹽水公所、當地里長18日早上也前往關心，明日將再前往協助申請災害賠償事宜。

「嚇死了」，劉女表示，昨晚11點多第1震時，她們就覺得天花板怪怪的，沒想到第二震時轟一聲屋頂就塌了，還壓到她跟女兒，她連忙把女兒拉出客廳。

下營區公所18日上午前往關心受災戶，經農建課觀察評估，原木造天花板因白蟻蛀蝕嚴重，導致經不起兩次強震而塌陷，由於其他房間也有塌陷疑慮，租客一家3口決定先搬到下營區婆家，並在下營重新找租屋。

台南地區17日晚間連3震，鹽水一戶一層樓民宅在11點5分震後屋瓦與天花板頓時坍塌，1人輕傷。（台南市下營區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南地區17日晚間連3震，鹽水一戶一層樓民宅在11點5分震後屋瓦與天花板頓時坍塌，1人輕傷。（台南市下營區公所提供／劉秀芬台南傳真）

社會局表示，今日上午由新營中心社工前往鹽水關懷受災戶，租戶表示將暫時搬回下營區的婆家居住。由於租戶非福利戶，為一般正常家庭，在下營區經營蘭花園、戶籍亦設於下營區，不符合安遷救助，經初評無經濟陷困，暫無需社福資源協助，後續有租屋需求將由社會局予以協助。

(中時 )