大陸抗疫專家鍾南山日前稱，白雲山複方板藍根顆粒對抑制新冠肺炎有效後，白雲山醫藥集團股價大漲，公司市值一夜暴漲約人民幣100億元。板藍根迅速竄紅，陸媒實地走訪北京市面上藥品店，白雲山板藍根藥物製品被搶光，全面斷貨。

中國工程院院士鐘南山13日在關於白雲山板藍根的研討會透露，研究團隊開展了一系列體外研究發現，複方板藍根顆粒對新冠病毒有抑制效果，消息一出，白雲山板藍根爆紅。

繼雙黃連、連花清瘟之後，板藍根現在也超搶手。板藍根是民眾熟悉的日常藥之一，據廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司官網介紹，複方板藍根顆粒的主要成分為板藍根、大青葉，輔料為蔗糖，功能主治為清熱解毒、涼血，用於風熱感冒、咽喉腫痛。

陸媒健康時報報導，17日走訪北京近20家藥店，發現板藍根已經全面斷貨。「板藍根本來就是常見的家庭常備藥，昨天早晨店裡面還有不少板藍根，但許多人都是成批購買，不到下午就賣完了」，北京市朝陽區某藥店藥劑透露，目前店內已無「白雲山複方板藍根顆粒」存貨，但其他品牌板藍根還有貨。

此外，就連網上的京東大藥房、阿里大藥房、廣藥白雲山官方旗艦店的複方板藍根，都已經賣斷貨了。

板藍根到底能不能預防新冠病毒？美國賓夕法尼亞大學醫學院病理及實驗醫藥系研究副教授張洪濤表示，在三期臨床實驗做完之前，沒有人能夠說這個藥就肯定會有效果，「鐘南山院士表述的是：聯合研究團隊系統開展了一系列南藥抗新型冠狀病毒的體外藥效篩選，發現複方板藍根顆粒和口炎清顆粒等顯示出體外抑制藥效」，

他說，「顯示出體外抑制藥效與最後證明有治療效果還有十萬八千里的距離」。

至於什麼是體外抑制藥效？張洪濤解釋，「體外療效就是像現在的藥物實驗必須經過三個階段，第一個就是體外實驗，第二個是動物實驗，第三個才是人體實驗，也就是臨床實驗，只有在體外實驗中取得療效才會推進到動物實驗」。

他說，這需要一步一步來的，像在一月份曾經被搶購一空的雙黃連，也是體外有效，但是至今還未看到臨床治療有效的證據。

他強調，對於「體外試驗」的結果，沒必要跟風去購買該類藥品，有需要了再購買。還得等待正規的、嚴格的三期臨床試驗結果，相信這款板藍根複方顆粒，會很快進入進一步的研究，並有論文與數據，在不久的將來公佈。

(旺報 )