女網友認為身高不到160公分，不應該成為想當警察人的夢想。(臉書社團《警察夢想園地》)

身高不夠仍想做警消職怎麼辦？不久前有位女子因想當消防員，卻因身高不夠被退訓，她心有不甘提出告訴贏了。在臉書社團《警察夢想園地》，也有名女網友表示她自己身高不到160公分，沒有到規定身高就不能當警察了嗎？對此，多數網友建議，女網友可以效仿這位想當女消防員的提告方式，此文PO出引起網友的熱烈討論！

這名陳姓女網友表示，如果女生身高不到考警察規定的160公分，是真的確定不能考警察了嗎？女網友相當疑惑，還進一步再問，一點希望都沒有了嗎？沒有任何彈性，女網友還提出，可能158公分也會勉強你過的這種？由此可見，女網友極度想成為人民保姆的一員。

據了解，107年的消防員公務考試中，有1名身高只有158.9公分的女子，在通過特考順利進入消防署受訓，期間卻因身高不到160公分，立即被要求退訓，女子心有不甘提出行政告訴，最後法院認定單純只因身高不到問題，就直接給女子退訓已經違憲，女子最後獲得勝訴。

在此名女網友提出這問題後，有網友以女消防的例子，告知她或許可以這樣進入，但似乎警察與消防的考試，仍存在著許多不同之處。

網友表示，「就算去醫院量讓妳過，進去警專受訓會再量一次，不通過就退訓」、「160是基本，158不可能」、「想學消防的那招試試可以，去問問行政法院法官的意思」；但也有網友勸退，「警察沒你想的好」、「如果考的是行政警察注意判決內文消防警察與行政警察所處的環境不同所以勝訴建議不要賭這個」、「身高這真的不用想了！趕快找別的工作」。

也有網友認為，「雖然說身高的確對警察來說是需要的，不過你真的想當，可以學消防打行政訴訟」、「不知道能不能到行政院連署那邊放寬或取消這種無聊要求」、「先躺平10至30分鐘後，即時測量，利用肌肉，骨頭間隙之放寛，可爭取0.3到0.6公分的高度。」。

(中時新聞網)