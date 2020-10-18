新北市長侯友宜到中和哈客館發放重陽敬老禮金，親自致贈95歲鄧牧民5000元。（王揚傑攝）

新北市府發放重陽節敬老禮金，市長侯友宜今（18）日專程到中和哈客館關心長者們領取情形，鼓勵長者運用禮金至市立聯合醫院做敬老金專案健檢，並親自致贈高齡95歲鄧牧民老先生5000元和88歲陳朱淑瑛老太太2000元。

侯友宜由社會局副局長許秀能、民政局長柯慶忠和中和區長賴俊達等人陪同，上午到中和哈客館發放重陽禮金，市議員張志豪、張維倩、金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、立委江永昌等人也到場關心。

侯友宜表示，新北市的重陽禮金到年底會發到61萬4000人，計10億4700萬元，新北市老年人口占全國比例16.2％，新北市403萬人口裡占15％，所以新北市的長者一直往上升，我們希望在這裡的長輩，不管是在重陽節或是在所有在新北市的歲月裡，都能有個健康平安快樂的好生活。

許秀能表示，重陽敬老禮金致贈標準為65歲至79歲1500元；80歲至89歲2000元；90歲至99歲5000元；100歲以上人瑞則致贈1萬元，並有金戒指代金1萬元大紅包，全市預估到年底會有868位人瑞受惠。

社會局表示，由於疫情關係，今年選擇匯款的長者從去年6成提高到8成，市府已於14日將禮金匯入帳戶；選擇領取現金的有12萬多人，由29區公所從17日起在各公告地點發放，17日一天已有6萬1658位長輩領取，將近一半，今天仍會持續發放至12月17日止，之後再改由市府社會局辦理最後補發，希望長輩把握時間。

(中時 )