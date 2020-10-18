兵役治罪條例第6條「應受召集，無故逾應召期限2日」，最重可判3年徒刑，台中一名莊姓男子，去年教召逾2天才報到，但他辯稱高中受到霸凌、害怕面對外人，父親也作證兒子罹患憂鬱症；台中地院法官對莊男情形頗為同情，判處他有期徒刑2月、可易科罰金，並宣告緩刑2年。

根據判決書，莊男去年教召時無故逾期2天，被軍方移送法辦，台中地檢署偵查時，其父一再替兒子辯護，指他因罹患憂鬱症根本不門，檢方雖提起妨害兵役公訴，但起訴書也載明「請審酌被告父母之證述，科予被告適當之刑」。

案件審理期間，莊男向台中地院法官陳述，自己因高中時曾遭霸凌，內心始終充滿恐慌，害怕面對外人，無法與社會接觸；莊男父親也在法庭作證說，兒子罹患憂鬱症完全不出家門、也不去看醫生。

台中地院認為法官考量莊男坦承犯行，態度尚可，又無前科，另審酌他於高中時受霸凌，以及其父親的證詞，據此判處徒刑2月，可易科罰金，並宣告緩刑2年，可上訴。

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您

★精神不是病，請勿自行停藥，中時新聞網關心您！

衛福部24小時安心專線：0800-788-995

(中時新聞網)