臺南民進黨立委賴惠員日前以「鐵路警察訓練不佳為由」，提案要求凍結鐵路警5%預算，其囂張跋扈的態度掀起網怒！對此，國民黨臺北市議員羅智強直言，這起事件反映了一個從來不變的民主道理，「絕對的權力，使人絕對的囂張」。他更諷刺表示，「民主，在民進黨手中已是獨裁專制惡霸濫權的等義詞」。
賴惠員以年輕鐵路警察訓練不足，質疑鐵警值勤時滑手機，要求凍結部分警政預算，引起譁然！對此，賴惠員在臉書表示她來自基層，平時對於警察弟兄抱持非常尊重的態度，一路走來都支持警察也了解基層同仁的辛勞，更深知每一位員警的訓練與栽培都相當不容易，「我並沒有刪除預算，而是基於愛之深、責之切的道理，透過凍結少部分預算，來善意提醒員警執勤應更加嚴謹」。
對此，羅智強在臉書表示，賴惠員提案要求凍鐵警預算，遭批耍官威、犯眾怒。羅說這起事件反映的是一個從來不變的民主道理，「絕對的權力，使人絕對的囂張」，羅說這個民主鐵則，對民進黨尤其適用。
羅智強提及，何志偉說句真心話就被打成死小孩、王世堅說句真心話就被網軍大圍剿，再加個耍官威的賴惠員，羅諷刺表示「民主，在民進黨手中，已是獨裁專制惡霸濫權的等義詞」。
文章來源：羅智強臉書
(中時新聞網)
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