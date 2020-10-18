興建中的中市上楓圖書館，獲國家卓越建設獎及鑽石級綠建築候選證書，將成為中部首座鑽石級建築圖書館。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

興建中的中市上楓圖書館，獲國家卓越建設獎及鑽石級綠建築候選證書，將成為中部首座鑽石級建築圖書館。台中市文化局長張大春18日表示，上楓圖書館結合學校活動中心共投入1.35億元興建，即將在今年底完成主體工程、111年正式啟用，將是結合校園、圖書館及社區的閱讀及休閒空間。

台中市府文化局與大雅區上楓國小合作，投入新台幣1.35億元興建上楓圖書館和活動中心，解決大雅圖書館館舍不足問題，並以學校做為社區中心發展方向，強化圖書館功能建立合作共享機制，提供大雅地區9萬多的人口閱讀及休閒空間。台中市文化局近日邀請上楓國小師生在上楓圖書館區生態池旁種植野薑花，讓學童參與體驗。

張大春指出，上楓圖書館及上楓國小活動中心工程目前工程進度已達98％，預定於109年底主體工程完工，文化局編列2,360萬元辦理圖書館的室內裝修。上楓圖書館深度與校園結合，運用生態池和原生植栽架起校園與社區的橋樑，將是圖書館作為社區公共資訊站的典範。

台中市文化局指出，上楓圖書館的館內空間採分齡分眾規劃，一樓是嬰幼兒親子共讀區、期刊報紙區及樂齡區；二樓是開架閱覽區；三樓為青少年閱覽區、多功能活動室及討論小間等空間。室內設計以簡約低調，搭配輕巧中性家具與內裝，多採自然光線。

(中時 )