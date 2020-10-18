腹肌男上網尋問解決之道，老司機們紛紛熱情分享各種想法。(臉書幹譙性事)

進行男歡女愛的活塞運動時，另一半總愛像個記者似狂問怎麼辦？在臉書社團《警幹譙性事》上，有名女腹肌男無奈表示，每次和自己女伴嘿咻時，女伴總愛狂問自己好多問題，讓腹肌男都無法專注努力進出，因此腹肌男特別上網前來詢問，若另一半總是在嘿咻時，東問西問到底該如何是好呢？

這名腹肌男表示，如果自己跟另一半在進行床事時，她不願意好好享受，卻都不斷向自己問話，導致自己無法專心進出，反倒是自己先沒了性致，該如何是好呢？腹肌男立即上網求解各個經驗豐富的老司機。

網友提出方式，認為可以直接跟女伴說：「是面交不是面試，賣溝悶啦」、「一百萬個為什麼?」、「反問對方數學題」；也有網友認為，在嘿咻的時候猛說話，真的會使人冷感；有霸氣的網友提，直接拿出襪子塞女伴嘴裡，或者從後門來進行就可以了。

持著不同意見的網友則說，「嘿咻都不說話的嗎？這樣不悶嗎？」；但還是有網友建議，「1愛愛時，不妨追劇也不錯，不然煮飯或是到垃圾也是可以試試」、「用力頂」；但也有網友認為，「升天了嗎」、「現在很忙，等等一起回答」、「幹大力點就沒辦法說話了」。

(中時新聞網)