提供港人來台工作機會的「保護傘」餐廳，16日遭人潑灑雞屎等穢物，檢警逮捕犯案的莫姓男子後，17日晚間莫男移送地檢署後，在法院外面發現李男等人在路邊守候，準備替莫交保，立即將人逮捕，他們避重就輕說，幕後老闆與店家有糾紛，提供3萬元找人潑糞，並未清楚交代幕後老闆的身分，警訊後依毀損、公然侮辱、恐嚇等罪移送法辦。

警方調查，24歲主嫌李昭信，聲稱幕後老闆與「保護傘」餐廳有糾紛，想要潑灑糞便阻止店家營業，主嫌隨即找哥哥李昭慶，透過表哥江男介紹，與莫男搭上線，上周前往餐廳勘查犯案地點。

莫男犯案前1天，跑到市場尋找糞水，看見賣雞隻的攤位，隨便要了一些血水、羽毛等穢物，16日中午穿戴全黑帽T、口罩，以塑膠水桶裝穢物朝餐廳櫃檯潑灑，並傷及一名女員工，造成眼角紅腫，提告傷害罪。

李姓兄弟曾加入北聯幫，聲稱現已脫離幫派，但因缺錢花用，聽聞幕後老闆提議要他找人，輾轉找上無業的莫男，並將3萬分成2份，李與莫對分後，將剩下1萬5000元與哥哥、江姓表哥朋分，每人可得5000元，警方懷疑李有所隱瞞，正清查手機通聯資料，追查幕後老闆到案說明。

(中時 )