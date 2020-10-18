雙十國慶，前高雄市長韓國瑜稱中華民國正面臨風雨飄搖、內外夾擊的一段影片已破11萬按讚數。對此，資深媒體人羅友志直言，這結果讓民進黨怕了，也難怪蜂擁而至，全部瘋狂地要打死韓國瑜不可。

國慶日當天，韓國瑜特地錄製一段影片在臉書上，慶祝台灣生日快樂。韓國瑜直言，中華民國109年生日真的面臨風雨飄搖、內外夾擊，幾十年來沒有像此時此刻，這麼風雨飄搖、危險；外部有不停的軍事壓力、內部大家分歧思想。

影片一出，韓粉在網路上當然瘋狂轉載，臉書的按讚數甚至已破11萬。民進黨對於韓國瑜的言論當然是嚴加批評，甚至有人認為韓國瑜藉此是要尋求復出機會，民進黨桃園市議員王浩宇更在臉書上斷言，韓國瑜會選桃園市長。

對此，羅友志在政論節目《新聞大白話》上表示，現在到處都在流傳韓國瑜要選哪，但他認為，韓國瑜此時此刻的想法應該沒有要選的意思，但是未來兩年有沒有變化很難說。現在會這樣揣測，就是證明民進黨還是怕韓國瑜。

羅友志在表示，韓國瑜國慶日在網路上傳祝賀中華民國生日的影片，按讚人數已要破11萬，這讓民進黨大吃一驚，全都怕了，也難怪會蜂擁而至的去打韓國瑜，因為韓國瑜的能量還在，而這也是民進黨最怕的。所以民進黨時不時要把韓國瑜的議題抓出來，其實不是真的對韓國瑜有興趣，而是在測到底韓國瑜還有多少能量。韓國瑜一個國慶po文都能破11萬，民進黨不怕嗎？

(中時新聞網)