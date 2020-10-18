幾乎每個人都曾有過指甲週邊皮膚脫皮翹起或指甲縫有小肉刺的經驗，醫學上稱這種小肉刺為「Hangnail」，也稱為「倒拉刺」或「逆刺皮」，摸起來尖尖刺刺，一拔就痛，是什麼原因造成？

以中醫觀點來看，台大醫院新竹分院中醫部主任黃雪雅表示，指甲週圍的皮膚可視為指甲的延伸，而指甲是觀察氣血的窗口，當指甲或週圍皮膚出現異狀時，代表人體的「微循環」不良。

而「肝」的臟腑整體表現，會顯示在指甲和其週圍皮膚，一旦貧血或血液末稍流量不足，就可能出現脫皮、長肉刺情形，或指甲顏色變得沒有光澤。

肝的臟腑，包括肝（主管血液的貯存和運送，解毒和代謝）及自律神經（掌管交感與副交感的興奮和抑制，影響血管的收縮和舒放），因此當肝的臟腑健康不佳，末稍血液不足，或壓力過大導致血管過度收縮，就會影響指甲週邊皮膚的健康，有人會伴隨手腳冰冷。

中醫對於指甲邊緣的小肉刺處置，黃雪雅指出，應著重於調理氣和血，若診斷為肝血不足， 可使用養血藥加強，如四物湯、當歸、熟地；如果是脾胃功能不足，導致營養吸收不良，則要補脾胃來養血。

不過，若是「氣」不夠，就無法推動血液到末端讓微循環改善，不妨可以使用溫補的藥材，像是桂枝、黃耆或其他辛香料的藥物，都有助於改善微循環，再輔以像是桃仁、紅花等活血藥來改善症狀。

除了內服藥物之外，也建議多多按摩手指，透過手指按摩，增加經絡動能，或是打太極拳、做瑜伽或練八段錦等，可讓氣血循環更好，尤其上班族整天坐著，氣血容易瘀滯，下班後不妨多多「健走」或「快走」，讓身體活動一下，也有活絡氣血效用。

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(中時新聞網)