在新冠肺炎席捲全球以前，太空人去年季末爆發的「偷暗號」醜聞是大聯盟的頭條新聞，佔據數月的新聞版面，這讓太空人成為反派角色，各隊以打敗太空人完成「制裁」為榮，不過太空人闖進美聯冠軍賽，甚至一度從完全落後到追成3比3，最後光芒在G7勝出，淘汰太空人，推特上掀起一波「慶祝潮」。

去年太空人爆發作弊醜聞，被指認2017年靠場邊「敲垃圾桶」傳遞暗號，打者才能預先知道投手球路，奪下那年的世界大賽冠軍，後續又因為大聯盟包庇球員，讓其他球隊以及球迷更加氣憤。

Houston Trashtros... I mean, Astros.



Practice cheating on your off-season with a set of trash cans for cheap.



Fitting ain't it? https://t.co/U7W9ufldPQ pic.twitter.com/2XQ8pgBJFG — Fat Kid Deals (@FatKidDeals) October 18, 2020

若不是不開放球迷進場，其他各隊的球迷還想計畫整年度嘲諷太空人，太空人在美聯冠軍賽出局之後，美國球迷終於能好好發洩積壓已久的怨氣，在推特上大肆狂歡，不少網友貼出「垃圾桶」照，諷刺太空人敲垃圾桶才能拿冠軍。

前洋基投手休斯（Phil Hughes）在推特上發文，「這對太空人太折磨了，以5成勝率進冠軍戰，最後只差1勝就能打進世界大賽，你們這群小丑真是恥辱。」

就連同和太空人為美聯西區的競爭者遊騎兵也忍不住，在推特發布迷因圖嘲笑太空人輸球；知名體育播客Lana Berry則在推特說，「太空人輸球真的讓整個國家團結起來。」

雖然全球球迷對太空人輸球感到歡騰，不過太空人球員倒是不以為然，在作弊案發生後多次出面反擊的柯瑞亞(Carlos Correa)仍以身為太空人為榮，「我真的他X的為這支隊伍感到驕傲，這是令人難以置信的過程，我跟這群傢伙從未如此開心，在今年完成了。」

Man that’s too bad for the Astros. One game away from the World Series after being a sub .500 team this year. Shame. Clowns — Phil Hughes (@PJHughes45) October 18, 2020

(中時 )