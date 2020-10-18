現代人越來越注重減肥養生，到超商買飲料也要選無糖的才要買，一名網友表示，超商無糖茶飲有夠多樣，「茶X王就有七種口味、X萃也有六七種口味，不外乎紅茶綠茶還有鐵觀音烏龍等等」，一堆茶種、品牌讓他看傻眼，雖然茶是在家泡最好，但是總是有需要應急的時候，PO上PTT詢問鄉民，到底要挑哪款無糖茶才顯得內行，妹子見到也會傾心?

對此，網友紛紛留言分享自己心中的無糖茶霸主，、「雙健茶王」、「全家四季春」、「伊藤園」、「原萃的玉露和烏龍茶」、「開喜無糖」，但最多人選的還是純喫茶、御茶園及茶裏王3款，「純喫茶無糖綠說第二沒人敢說第一」、「我都喝純喫茶無糖綠 給你參考看看啦」、「茶裏王無糖綠啦，其它浪費錢」、「御茶園四季春，罐裝中的霸主」、「茶裏王的高級無糖綠，銀綠色罐身比較貴的那種」、「純喫茶無糖綠唯一解」、「茶裏王濃韻綠色，好喝真D濃」。

還有網友分享，該如何看出自己買的茶是不是有加很多香精，只要把1格米杯的茶倒入500cc的牛奶中便能判斷，「如果整杯牛奶都佈滿那個味道，就知道香精超猛！」

(中時新聞網)