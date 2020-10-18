國民黨團總召林為洲日前提出中國國民黨改名的說法，引發國民黨內議論。前國民黨主席吳敦義今天出席「中華民國各界慶祝老人節」活動前受訪時表示，應該要好好計算一下到底多少人主張改名，改名不是那麼容易，也不是少數人就可以改。

吳敦義表示，「中國國民黨」的名字已經有100年以上歷史，從興中會、同盟會一路到現在的「中國國民黨」，是有歷史淵源的。但他同時也重申，馬政府時期的中華民國基本國策，就是「親美、和陸、友日（等國）」，在此國策下不要翻三倒四，維持穩定和平發展是有可能的。

至於國民黨今年將要擴大舉辦光復節活動，國民黨江啟臣日前指出，台灣光復是中華民國與台灣的重要歷史連結，然而在中共當局擴大舉辦慶祝典禮，民進黨政府刻意忽視的雙邊操作下，竟然造成光復節在台灣逐漸被遺忘，卻在北京大肆慶祝的荒謬景象。

吳敦義今被問及是否參加該活動，吳敦義表示，他會去參加，同時呼籲一樣熱愛中華民國、愛台灣、愛兩岸和平的朋友，都應該要踴躍出席。

(中時 )