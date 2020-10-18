面對18日同時間在Molton台灣超級籃球挑戰賽、P＋聯盟新竹熱身賽都有賽事的窘境，璞園建築(桃園領航猿)只好兵分兩路應戰，結果來到台大體育館的只剩5名球員可上，執行教練也改由黃啟峰擔任，另一邊的新竹熱身賽，反而有8人可打，執行教練楊宜峰也留在那裡。

儘管很早敲定要把球隊一分為二，璞園建築繼續留在SBL，另成立桃園領航猿打P＋聯盟，可是璞園招募動作相當「遲緩」或「不積極」，從SBL選秀會過後的13人，只找了陳靖寰、孫思堯兩名新援，甚至把退休的「溪湖」陳世杰叫回。

沒想到就在人手明顯不夠之際，溫立煌在練球時不慎手掌骨裂，施晉堯也在17日新竹熱身賽撞傷腰部，璞園更是沒人可用，18日只能把先前也宣告退役的林金榜找回來幫忙打新竹熱身賽，加上陳世杰，勉勉強強湊足8人打P＋聯盟。

如今一來，留在台大體育館打SBL挑戰賽的璞園球員，分別是「阿飛」施顏宗、邱柏璋、姜廣謙、關達祐與盧峻翔，李家慷雖有到場，缺因髖關節撞傷不打，其中阿飛最辛苦，因為他連3天出賽，昨在新竹打了30分鐘，拿21分、10籃板，今天更需打滿40分鐘了。

(中時 )