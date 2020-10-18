由大陸國務院國資委指導，上海聯合產權交易所和北京產權交易所聯合舉辦「中央企業混合所有制改革暨中央企業民營企業協同發展項目推介會」日前在上海舉辦，共有316宗專案、涉及引入社會資本超過1800億元（人民幣，下同），其中大陸中央企業混改專案268宗，中央企業民營企業協同發展項目48宗。

根據新浪財經報導，此次專案推介會呈現3個特點。第一是科技類企業占比進一步提升，高新技術企業達85戶，占比接近50％；第二是目標更加明確，更注重引入高匹配度、高認同感和高協同性的戰略投資者；第三是首次推介中央企業民營企業協同發展項目，涉及電信、環保、航空製造、電力等諸多行業。

大陸國資委黨委委員、秘書長彭華崗致詞中表示，國資委正在組織實施國企改革3年行動，將以混合所有制改革措施，推動央企和民企加強產業鏈供應鏈上下游協同。

觀察大陸在服務國企民企產業協同、併購重組方面的表現，從2016至2019年的4年間，產權交易市場共完成國有企業混改項目4351宗，累計交易額8116億元。

(旺報 )