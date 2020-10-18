台南鐵路地下化工程，北區只剩黃家半拆戶正拆除中，黃家門口仍有學生與住戶為了捍衛保存樓梯不願散去，時代力量立委陳椒華18日找鐵道局與交通部官員現勘工地，了解黃家現況，雙方達成緩拆至27日並召開協調會的共識。

北區開元路橋下的黃春香家是台南鐵路地下化工程半拆戶，黃家為了保存兩坪大的樓梯不願讓出拆遷，鐵道局中工處13日突襲強拆，不少學生與年輕人進駐工地外聲援。

聲援學生擋不住中工處強硬施工，抗爭改為遍地開花，包括在台南市長黃偉哲公開行程中到場陳情，北上交通部抗議等，交通部日前作出緩拆等候地政單位鑑界命令。

不料中工處拆除進度神速，幾天內已將黃家2樓以上樓梯拆除，拆除時一度引爆聲援者衝進屋內衝突。陳椒華見雙方僵持不下，18日邀請鐵道局、交通部路政司與屋主黃春香一起到黃家現勘，了解現況，便於釐清爭議。

陳椒華表示，土地徵收屬強制剝奪人民財產權，政府機關應採用最小侵害手段，雙方對「最小侵害」一直未達共識。黃春香認為，鐵道局對徵收範圍說詞反覆，已向台南市地政局申請重新測量，訂出拆除明確範圍，約定27日鑑界，但鐵道局13日突襲強拆，16日拆除黃家爭議樓梯，引發對峙與流血衝突。

陳椒華指出，交通部希望工程能在安全狀況下執行，應做好溝通達成共識，工程才能順利進行，雙方同意暫時停工，黃家樓梯未拆部分先保留等27日複丈，已拆的部分還沒討論到後續處理，接著將召開協調會（時間未定）。

陳椒華立委（右）與屋主黃春香在黃家門口召開說明會。（陳椒華立委服務處提供／程炳璋台南傳真）

(中時 )