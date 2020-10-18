雖已手握總冠軍戰門票，但中信兄弟仍有課題待解，總教練丘昌榮不諱言指出，「就是打擊。」同時他也希望有更多像周思齊這樣的選手跳出來，「每個人都有機會，1到9棒都有機會扮演key man。」

昨天與樂天桃猿的比賽，在桃猿必須輸才有機會打季後賽的情況下，兄弟打線卻遭先發投手張喜凱壓制，直到8局上才靠著周思齊的全壘打開啟打擊開關，單局猛灌11分。

今天賽前被問到總冠軍戰還有什麼需要調整的地方，丘昌榮不諱言指出，「打擊，就是打擊。」他認為球員都非常努力，但在打線上發揮沒那麼順，都需要有人跳出時，心情、壓力才能比較放鬆。

「冠軍戰就是需要像（周）思齊這樣的人，他在這方面經驗、判斷好，比較能承受這樣的壓力。」但丘昌榮認為，球隊不能只依賴一人，必須要有更多球員跳出，「像是王威晨抗壓力較好，詹子賢、許基宏也不錯，但偶爾出現關鍵時刻猶豫的情況。」

「至於其他年輕球員，這方面就比較不足，需要教練協助，但問題是，練習沒辦法營造出這樣的氛圍，還是要靠比賽累積經驗。」丘昌榮也透露，下周球隊會先進行戰術演練，隔周才會跟味全龍進行2場友誼賽，備戰總冠軍。

丘總說：「總冠軍戰需要有人可以跳出扮演英雄，每個人都有機會，就像是之前的余德龍，總是有幾個預期之外的人跳出來，1到9棒都有機會扮演key man。」

(中時 )