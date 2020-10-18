吳宗憲18日主持中天綜合台《小明星大跟班》，好友黃鴻升（小鬼）9月在北投家中驟逝，17日《綜藝玩很大》播出小鬼生前錄影倒數第2集，吳宗憲與KID揪鬼鬼等好友一起到KID家觀看，他坦言，「沒邀約峮峮，有時候還是要淡化一點，大家慢慢已經快要撐過來了，看完節目最後小鬼〈扛得住〉MV，大家停了十幾秒，然後掌聲安慰彼此，後來女主人煮麵請我們吃」。

詢問女主人是否為KID女友，吳宗憲笑回：「KID的菲傭，真的是他們家傭人，來幫忙小狗什麼的，不行！人家家裡的事情我越講越多，有沒有陪KID泡澡這個不能問我啦！」至於《玩很大》是否之後會由他固定回歸當隊長？他表示：「看情況，我能服務就盡量服務，我是過關機器，想贏我要看運氣，很多藝人腦力、體力無法兼顧，如果沒有學著走出來會很辛苦，我用工作把自己累掛，如果真的覺得很難受，就多做擴胸運動。」

吳宗憲近日與鹿希派忙練團baby dolphin貝多芬，他笑說：「很少有團這麼有錢，還有企業贊助，就是我自己的海豚吸塵器，等於是一個全球巡演的概念，就是一個吳宗憲版的五月天。」他笑稱團員都是明星臉，不僅神似小鬼，還有長相如同周杰倫跟孫協志的團員。至於鹿希派是否與他雙主唱，他笑喊：「他憑什麼當主唱！幫我合聲就不錯了。」父子好感情溢於言表。

(中時 )