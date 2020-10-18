國聯與美聯冠軍賽都打到第7戰，如果在往年就是賺飽飽，今年則是慘賠。光芒與太空人在聖地牙哥教士主場Petco Park比賽，不能開放觀眾。另一頭道奇與勇士在德州遊騎兵的Globe Life Field球場，每場有1萬觀眾可進場。

《紐約每日新聞》報導，大聯盟球隊今年至少損失1億美元，市場愈大的球隊就虧愈多。洋基損失將近2億美元，費城人損失1.86億美元，往年觀眾最多的道奇只會更慘。另一方面，以小吃大的光芒與馬林魚，他們往年收入來源是吃大鍋飯，分享整個聯盟的收益，但今年沒錢給他們分，也是慘賠。

今年的損失已經無法彌補，如果明年再來一波疫情可就吃不消了，像是費城人一口氣簽下很多好手，往後還得負擔這些肥約。洋基則是有幾位好手成為自由球員，恐怕沒有錢將他們簽回。球員工會可能面臨史上最多一次自由球員找不到東家的困境，除非他們妥協只簽一年。

聯盟裡也有不怕虧錢的老闆，像是道奇7月時續簽外野手貝茲(Mookie Betts)12年3.65億美元的超級肥約。億萬富豪科恩(Steve Cohen)還在9月時出手買下紐約大都會，出價24億美元刷新美國體壇紀錄，多虧他們才讓大家相信明年還是有希望的。

(中時新聞網)