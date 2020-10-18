2020新力旺企業女壘聯賽季後挑戰賽今（18）日繼續在台北市青年公園棒球場進行第3戰，新力旺旺獅火力較強，揮出9支安打，包括石婕珮、維達列斯（Tori Vidales）各一發2分全壘打，終場以6比5險勝新世紀黃蜂，取得2勝1敗的聽牌優勢。

今天的比賽新世紀黃蜂如預期推出王牌投手卡爾森（Kaisey Carson）先發，不料她在2局上被石婕珮擊出2分全壘打，主投3.2局退場，新世紀黃蜂以0比2落後，差距還不算大。

維達列斯（左）6局上追加一發2分全壘打，這兩天她一共擊出3轟。（中華壘協提供／廖德修台北傳真）

不過接替卡爾森投球的朱怡珊先在第4局上因隊友失誤丟掉2分，6局上再被維達列斯轟出2分炮，共失4分。從戰況的演變來看，這一轟成了致命一擊，最後則由卡爾森承擔敗投。

新力旺旺獅由潘玉玲完投7局，被擊出6支安打，有2次四壞球，沒有三振，5局下因隊友失誤丟3分（1分責失），7局下再被敲2支安打失2分，失5分拿下完投勝，不啻小兵立大功。

周六在台中的第4戰新世紀黃蜂為避免被淘汰，勢必會再推出卡爾森先發；新力旺旺獅則會以巴恩希爾（Kelly Barnhill）掛帥，希望不要打第5戰。這場王牌對決精采可期，不過巴恩希爾昨天狀況不佳都能完投勝，休息6天後體能更佳，球威可想而知。

原本新世紀黃蜂的盤算是今天拿下第3戰的勝利，搶先聽牌，不料事與願違，接下來也只能全力一搏了。挑戰賽第4、5戰將於24日（周六）移師台中市萬壽球場進行，以決定哪支球隊能進軍總冠軍賽，與福添福嘉南鷹爭霸。

(中時 )