TOYOTA總代理和泰汽車上周發表全新車款Corolla Cross，一口氣推出1.8L汽油、1.8L HYBRID兩種動力共6款新車，以動感大器外觀及絕佳車室空間，並搭載完善主被動安全及科技配備，未上市即造成市場熱烈迴響，接單創下5500台驚人成績，一舉奪下同門師兄Corolla Altis的神車招牌，接班態勢強烈。

和泰汽車總經理蘇純興表示，18年前即看到SUV運動休旅車將取代轎車成為主流商品的市場趨勢，雖然原廠供應的中型運動休旅RAV4販售成績相當不錯，但國內還是有股中小型國產運動休旅市場需求未被滿足，為此原廠甚至來台進行市調再進行商品開發，今年終於得以在國內生產製造Corolla Cross。

在TOYOTA原廠市場分析中，有兩項重點相當特別，一是國人相當重視後座必須要配備空調出風口，因此全車系列為標配；二來是國人對行李廂容量要求很高，為此廠方還特別將Corolla Cross的後懸吊系統選為比較不會占用內車內空間的扭力桿式拖曳臂懸吊，讓行李廂長、寬、高尺寸極大化，結果達到可容2組高爾夫球袋的裝載能力，成為Corolla Cross市場競爭的勝出點。

Corolla Cross擁有4460x1825x1620mm車身尺碼及2640mm軸距尺寸，較主力對手都略略大了些，視覺上因車頭採大型氣壩、車輪拱外張，以及厚實的車尾造型而顯得更為動感；LED遠近光整合式頭燈特別搶眼、懸浮式車頂設計凸顯時尚感，此外，車身內外多達24 處嵌有「Corolla Cross」的車型名稱及專屬圖案，展現廠方對商品的高度自信。

Corolla Cross車系已將TOYOTA Safety Sense主動安全防護系統列為標配，它包括有ACC主動式車距維持定速、LTA車道循跡輔助、PCS預警式防護及AHB智慧型遠光燈自動切換系統，同時還有VSC車輛穩定和TRC循跡防滑控制系統、HAC上坡起步輔助系統、ACA主動過彎輔助系統及7SRS氣囊。

Corolla Cross以TNGA新世代造車工藝打造，搭配高剛性底盤、高性能懸吊及低重心設計，油電混合版搭載1.8L直列四汽缸HYBRID引擎及E-CVT電子控制無段變速系統，最大綜效馬力達122ps，並具21.9km/l一級油耗表現，兼具環保省油與操控樂趣。汽油版為1.8L直列四汽缸汽油引擎，搭配Super CVT-i 無段變速系統附7速手自排功能，最大140ps及17.5kgm扭力峰值，也擁有14.5km/l的油耗表現。

Corolla Cross 1.8L汽油版提供安心、豪華、尊爵3款；1.8L HYBRID版提供豪華、尊爵、旗艦3款，售價分別為76.5、79.9、85.5、87.5、91.9、98.5萬元。這次試駕車為頂規1.8L HYBRID旗艦版，較其他車款增加許多豪華配備，例如駕駛座8向電動調整座椅、皮質包覆方向盤及排檔桿頭、自動車內防眩後視鏡、足踼感應式電動尾門、18吋雙色切削鋁圈和PVM環景影像輔助系統。但消費者若想使用Apple CarPlay或Android Auto的話，需要額外選配（會搭配在經銷商的精裝套組中，價格約在3至4 萬元）。

這次媒體試駕地點選在花蓮，我們從瑞穗出發，途經「花64」瑞港產業道路往石梯漁港走，一進入山區馬上就深入彎蜒的小路，連續的大小迴轉讓人感受車輛的轉向靈活，動力系統在上坡時適時補足力道，下坡時的動力回收阻力也有減速的效果，車輛在彎道中的側傾也有不錯的抑制，原廠選的配胎也有不錯的抓地力，整體而言，駕馭的感受是流暢的。

接下來往花蓮市區的「台11」路上都是寬敞道路，即使經過部分山區路段也是大曲線，車輛在巡航的狀態下，ACC主動式車距維持定速、LTA車道循跡輔助的功能顯得相當實用，尤其在車輛靠近標線時即會適時輔助修正，讓駕駛者更為輕鬆，這對於長途旅行時會是相當貼心的安全配備。

即日起推出全新官網及AR賞車體驗；10月27日至11月17日將於北市京站日貨舉辦展車及互動體驗，未來亦將參與新北耶誕城活動，與民眾接觸。

TOYOTA Corolla Cross車側鈑件折線有如左右兩支指向中央的箭矢，是車身外觀視覺的一大特徵，圖為1.8L HYBRID旗艦版，與汽油版的差異是多了車頂行李架。（陳大任攝）

跑車化造型多功能方向盤。（陳大任攝）

TOYOTA Drive+ Connect智聯車載系統。（陳大任攝）

排檔座前方有收納空間及USB充電插孔。（陳大任攝）

1.8L HYBRID旗艦版中控台及置杯架。（陳大任攝）

全車系標配後座空調出風口。（陳大任攝）

除了黑色內裝，另有紅色內裝選擇。（陳大任攝）

行李廂容量487L，可裝兩組高爾夫球袋。（陳大任攝）

1.8L HYBRID旗艦版尾燈及車型字樣。（陳大任攝

1.8L HYBRID旗艦版有著藍色邊框的品牌圖案。（陳大任攝）

1.8 LHYBRID旗艦版D柱車型名稱及後窗車型圖案。（陳大任攝）

Corolla Cross採用扭力桿式拖曳臂懸吊系統。（陳大任攝）

(中時 )