陳揮文直指王炳忠是共諜 王浩宇動怒叫罵了！【#鄉民大會】

桃園市議員王浩宇近來面對罷免院動，有相當大的輿論壓力，而目前罷免連署的第二階段已經送件，若是通過的話就將要面對第三階段的正式投票，是否遭到罷免將得到最後答案；而近日王浩宇參加網路節目，與資深媒體人陳揮文談論時事，說到王浩宇近日的爭議言論，陳揮文把王浩宇「當場電爆」。

王浩宇與陳揮文參加網路節目「Yahoo鄉民大會」談論時事，陳揮文在節目中指出，王浩宇過去頻頻對外放話，指出韓國瑜2022年將會參選桃園市長，更說是「韓國瑜核心幕僚透露」，這讓陳揮文要求王浩宇說出這個「核心幕僚」是誰，因為同時在場的資深媒體人黃暐瀚跟韓團隊都相當熟識，可以馬上來驗證王浩宇的說法。

對此，王浩宇表示當時在其他節目中，他和許多來賓一同討論「韓國瑜可能去哪裡選」，而前高雄市新聞局長鄭照新也在場，而最後得出來的結果就是桃園最有可能。但陳揮文也當場打臉，表示鄭照新自韓國瑜團隊中根本不是「核心幕僚」，王浩宇的說法根本有問題。

接下來陳揮文更提到，王浩宇所謂的「兩顆子彈威脅案」，並嘲諷表示，全台灣的恐嚇案中，連當年的千面人事件都破案了，就只有王浩宇的案子沒有破案，破了社會新聞的紀錄；這讓王浩宇當場惱羞成怒，直呼沒破案難道是他的錯嗎？但陳揮文表示並不是在怪他，而只是感覺這個案子相當特別。

整個節目讓網友們覺得王浩宇在言語攻防中完全被陳揮文壓著打，直呼「陳輝文完全把佛地魔嗆爆耶」、「佛地魔就是標準只能在網路嗆聲」、「年輕人真沉不住氣」、「連陳輝文都可以嗆爆佛地魔，你就知道佛地魔有多差了」、「佛地魔真的被陳揮文電假的，道行還是有差」、「佛地魔頂多只能嗆贏李眉臻而已」。

(中時新聞網)