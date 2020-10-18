基隆市仁愛區南榮路主要幹道的電纜線垂落，多處掛在鐵製招牌上，2018年曾因電線護套脫落，住家發生火警，所幸無人受傷，當地里長反應，盼能將南榮路電纜地下化，不僅能避免意外再次發生，也能美化景觀，對此，工務處表示，已要求台電重新配置電纜路線，至於電纜地下化已經入案，目前推動中。

里長藍正信表示，南榮路上有許多電線垂掛在店家招牌，2018年7月曾因電線護套脫落，裸線與招牌的鐵框碰觸發出巨響、產生火花，未料，火花掉落地面後，其附近某住戶屋內開始竄出濃煙，藍正信說，當時住家正在吹冷氣，疑似電線受到強力衝擊，冷氣機直接爆炸起火，所幸即時使用滅火器將火勢撲滅，否則後果不堪設想。

市議員童子瑋指出，多次接獲民眾反映指，南榮路上的電線桿有的鄰近民宅，具危險性，有的則影響行人進出，盼市府能將電纜線地下化，因此，向台電建議應將影響行人及住戶安全的電桿，優先辦理地下化工程，後續再每年編列預算逐步完成。

對此，台電說，若南榮路段全線地下化經費預估要6千萬，此外，還有相關用地權責需要處理，還要再規畫，目前會先做相關線路改善，保障人民安全；工務處說，電纜地下化已經入案，但要等台電研議下地後，其變電箱放置地點，以及評估其可行性，預計會在11月31日回覆辦理情形，再一同意研議商討。

裸線與招牌鐵框碰觸，導致電線受到強力衝擊，冷氣機直接爆炸起火。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

(中時 )