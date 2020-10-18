面對2020年的大陸「雙11」之前，快遞行業顯示一些獨特現象。10月順豐新組建的加盟制快遞網路豐網，已在個別地區開始試點啟動，這是今年新組建的第3張快遞網路，其他2張是在上半年組建的極兔快遞和眾郵快遞。半年時間出現3張快遞網顯然超出市場的預期。

據《經濟觀察報》報導，在業務層面，新技術和新的配送倉儲模式正在繼續出現。菜鳥方面介紹，今年將會首次在「雙11」期間將部分預售商品提前配送到社區，讓消費者支付尾款後立即收貨。菜鳥驛站的開放式網站可實現掃碼自助取件，做到無接觸式取件。這些IoT設備的廣泛使用，預計能為消費者取「雙11」包裹節省22萬個小時。

此外，大陸快遞專家、貫鑠企業CEO趙小敏預測，如果沒有新的政府消費刺激計畫，今年「雙11」的快遞業務增速會低於過去3年。快遞價格將會在「雙11」期間保持穩定，但之後會繼續下探，且價格下滑還會加速直至明年7、8月。

(旺報 )