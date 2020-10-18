台中市7期豪宅18日下午驚傳發生一起女子墜樓命案！警方指出，1名29歲的柯姓女子疑似從住家15樓墜落，卻倒臥豪宅的中庭；第六分局警消人員獲報趕抵現場，發現女子臟器外露明顯死亡；警方在屋內發現藥物，租屋處也無外力破壞和打鬥痕跡，全案正由警方調查處理中。

警方表示，死者是1名經營化妝品網拍事業的柯姓女子，個人在7期豪宅租屋居住，據了解她因近期心情不好，她的閨蜜擔心會發生意外，近日就搬進柯女租屋處同住。柯女的閨密今天下午1時許，發現柯女就坐在住處15樓的陽台時，她趕緊上前關心。

警方調查，柯女的閨密卻突然發現柯女隨即墜落，要拉她已來不及，嚇得她趕緊報警；台中市消防局勤指中心在今天下午1時30分獲報，黎明消防分隊趕到現場時，女子已倒臥在1樓臟器外露明顯死亡，救護人員聯絡警方到場處理。

警方強調，台中市第六警分局獲報後，通知鑑識人員到場採證，在屋內發現藥物，租屋處也無外力破壞和打鬥痕跡，現場沒留遺書，初步排除外力介入的可能，全案正由警方調查釐清中。

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