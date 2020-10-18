英國《太陽報》17日披露，前英國駐美大使達洛赫（Kim Darroch）在任期間，涉嫌向他的情婦、前有線電視新聞網（CNN）外交記者科辛斯基（Michelle Kosinski）洩漏白宮秘密，包括前年大爆時任中情局局長蓬佩奧將獲選為下任國務卿等。美國司法部近日首度就此展開調查。

現年66歲的達洛赫已婚42年、育有2個孩子，2016年起擔任駐美大使，去年7月因批評美國總統川普「無能」等外交電文曝光，自行離職，同樣已婚的科辛斯基5個月後亦離開CNN。據報導，2人自2018年起秘密交往，持續至少數個月，他們還會互傳親密簡訊等。

報導指，科辛斯基的工作表現原本並不出色，但她與達洛赫交往後，在白宮新聞上逐漸領先對手，她的多篇獨家報導也引起白宮高階官員注意，比如她在事前披露蓬佩奧會成為下任國務卿、蓬佩奧訪問北韓時，游說平壤釋放3名美國公民等。科辛斯基還在2018年3月的報導中引述「高階外交官」說法稱，針對俄羅斯前雙面間諜史克里帕爾遭神經毒劑攻擊一案，美方計劃向俄國報復。

報導引述安全部門消息指，美方以洩密為由調查高層外交官，這是史無前例的舉動。預料達洛赫將向司法部否認洩露機密，或有任何不當行為。

(中時 )