前高雄市長韓國瑜下一步動向，外界都非常關注。對此，前高雄市新聞局長王淺秋表示，韓國瑜現在真的還沒有下任何決定，等韓國瑜沉潛後，慢慢就會明朗。對於之前韓拍慶祝中華民國的影片所引發的軒然大波，王淺秋直言，韓真的非常愛中華民國和國民黨，且其信念和堅持跟一般人不一樣，尤其是當初很多人在罵國民黨，但韓國瑜對國民黨沒有任何怨言。

王淺秋在政論節目《新聞大白話》上表示，她相信韓國瑜對於中華民國還有國民黨的感情和支持，雖然有很多人在罵國民黨，但她幾乎從來沒有聽到韓國瑜對國民黨多有批評。

王淺秋更表示，很多人都問韓國瑜為什麼不離開那麼爛的國民黨，但對韓國瑜來說，不管對國民黨還是中華民國就是堅持自身的信念和做法。韓國瑜對於中華民國的堅持是非常堅定的，相信在韓國瑜堅持的信念中，未來是否還有其他的路，無人知曉。但是韓國瑜堅持的信念和理念非同常人，也和一般政治人物不一樣，所以她相信韓國瑜會有更智慧的想法和做法。

對於韓國瑜的未來，王淺秋表示，韓國瑜現在就是沉潛和韜光養晦，等過段時間後，韓國瑜的路才會明朗，現在逼韓國瑜有任何思考都是不可能的。

(中時新聞網)