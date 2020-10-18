動感天后蕭亞軒之前因為生病休養了好長一段時間，才終於慢慢又回到螢光幕及觀眾眼前，而已4年沒發專輯的她，本準備著推出新專輯《Naked Truth》，沒想到狀況連連，先是拍新歌MV時撞傷頭，日前還貼影片垂淚喊又冷又痛苦，事後證實是要跟男友求救討房卡卻誤設定成公開，沒想到昨(10/17)蕭亞軒開直播，不但眼神恍惚還連筷子都拿不穩，讓粉絲擔心得要她快去休息。

蕭亞軒雖逐漸重回眾人視線中，還有了男友黃皓照顧陪伴，但仍是頻頻嶄露讓人擔心的狀態，昨深夜她在微博開直播，不是一個人對粉絲聊心事，而是有好閨密李晶晶跟兩隻愛犬相伴，但她卻是呈顯恍神狀態，眼神迷離、說話有氣無力，感覺相當疲憊，即使有李晶晶積極招呼她吃東西，但蕭亞軒顯得興致缺缺，即使勉強動了筷子，卻是對都對不準，還不穩到掉到地上，讓人看傻眼。

蕭亞軒深夜開直播，恍神又拿不穩筷子，讓粉絲擔憂，頻要她去休息。(取材自蕭亞軒微博)

蕭亞軒的深夜直播讓粉絲看了超擔心，過程中不斷問她是不是喝了酒「狀態不太好」、「有不開心的要說啊」，頻頻催她快關播去休息，不要硬撐，而蕭亞軒的最新狀態也登上了微博熱搜，被議論「她幾乎沒吃東西，拿筷子的手還在抖」、「感覺隨時會哭出來」，甚至懷疑她是不是失戀了？

蕭亞軒將偕男友黃皓，成為《女兒們的戀愛》第三季主要來賓。(取材自微博)

不過很快有最新消息出來，今(10/18)戀愛真人秀綜藝《女兒們的戀愛》官方微博，公開了第三季卡司名單「當你和心跳一起出現，已足夠美好、足夠全心去愛@蕭亞軒MISSELVA @黃皓Justin」，打破兩人分手的傳聞，掀起另一波討論。

(中時新聞網)