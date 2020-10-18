橫綱凱咪爆網美圈暗黑真相。（圖／翻攝自Aqq cami臉書)

擁有F奶火辣身材的網紅「Aqq cami橫綱凱咪」，常拍攝兩性議題影片，向來尺度不小的她，17日在臉書發表標題「網美圈的真相？？七成都有在賣淫！」長文，內容不僅爆出賣淫價碼，還有撈金過程，她強調「是真的」，而她會打這篇文章，是要強調自己是屬於努力工作賺錢的那種人。

橫綱凱咪表示雖然自己標題很聳動，但都是真的，「很多你意想不到的人都有」，起跳價2萬到20萬都有，一般是從飯局接觸各種型態有錢人，「飯局吃一場就上萬，還不用怎樣，接著開始被經紀誘惑去賣淫，初期可能會有點不能接受」。

但這些七成的模特兒會開始慢慢被市場淘汰，因為只有露的本錢，有些會轉往新加坡花場，「好聽點是夜場夜店，講難聽一點跟酒店沒啥差別」，並以舞者、DJ、模特兒的身分撈金，但往往誘惑多存不到錢。

回到台灣飯局，「兩萬、三萬、五萬一夜的喊價，讓模特兒開始心動」，直言這些就是常看到在社群曬美照，卻沒什麼在工作的小模吃好喝好的原因，橫綱凱咪就在想「躺著賺很容易，但是要這樣出賣靈魂多久？」有小模曾告訴她，露奶拍照的人不會沒氣質、沒內容，而且她不想紅只想嫁高富帥。

這讓橫綱凱咪疑惑「高富帥為什麼要選你這種賣肉的呢？」所以她勸女孩們要為自己打算，「沒男人不會死，沒內容就去生」，最後也直言「你追蹤的人裡面，尤其性感型的七成一定有在賣，只是她們會不認，就算被抓到了，也只會說是男朋友，這些技倆都是慣性」。

所以她打這篇長文只想告訴大家，她是屬於「會讓自己生活的簡單、心安理得並努力工作賺錢的那一種」，如果哪天不做網紅，還可以去當房屋代銷，「也許很多人會覺得，我也是在露奶」，那是因為她很清楚這是自己的武器，因為外表長得較陽剛，不是所有人都喜歡，所以她選擇努力性感，努力搞笑，她拍影片是為了好玩跟提升人氣。

(中時新聞網)