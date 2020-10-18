進入農曆10月的金門，在東北季風狂飆下，「漲九降」暴潮也準時報到，水頭碼頭和新湖漁港海水漫淹上岸，讓往返大、小金門，踏潮通過的遊客，也讚嘆大自然的力量，直說：「到金門玩很不一樣!」

金門在每年農曆九月以迄十月間，不但颳起強勁的東北季風，9、10級的間歇陣風直逼颱風等級外，也會出現「漲九降」暴潮情景。早年，人口最多的金城鎮南門、東門低窪地帶，常因大潮侵門踏戶，家俱到處漂流，連大魚都游進街道，近年因為整治水患才緩和下來。

今天是農曆十月初二，中午滿潮時又出現暴潮上岸，海水潑潑灑停放堤邊的車輛，走在路上的車輛也一下變成「水車」外，也讓水頭碼頭搭船往返大、小金門的遊客，只能在潮來潮往之間，利用「空檔」踏水前進。

有人感覺有些刺激、驚險，又擔心會滑倒受傷，執勤的岸巡和浯江輪渡公司人員則不斷提醒大家「小心!」也有人說目前小三通停航，不然也可讓陸客看到風起潮湧的金門島。

金門文史工作者許銘豐曾在〈金門季刊〉撰文 指出，「九降風」是農曆九月，大約在「霜降」的前後，東北季風開始來襲，由於冷暖氣團剛開始接觸，氣壓落差特別大，這種剛開始吹的東北季風特別強，而且常常連續多日不停地吹襲。興風可以作浪，流動的水流，遇到障礙就會將動能轉換位能，向上攀爬。受到九降風連續多日猛烈吹襲，海流累積的能量越來越多，這樣的海流遇到礁岩、遇到橫阻去路的堤岸…便會一翻而起，高度達十餘公尺，炸開水花，即使築了高牆堤岸也阻攔不了。這樣的漲潮，不只是高度，而是很衝擊力。於是，就形成了「漲九降」暴潮。

當地民眾表示，近年來「漲九降」愈來愈強，自上周五明顯湧現以來，暴潮似乎一天比一天猛烈，何時才會出現最大潮？有待進一步觀察。

暴潮漫淹上岸，水頭碼頭彷彿泡在水中。（翻攝網路）

「漲九降」暴潮發威，碼頭停放車輛遭到波及。（翻攝網路）

(中時 )