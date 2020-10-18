歐盟為了2050年達到氣候中和所實施的「歐盟綠色新政（EU Green Deal）」，並持續與全球夥伴合作，推動永續性的國際海洋治理目標，每年透過響應國際淨灘日，在9月到11月期間串聯其全球駐外代表團辦理淨灘或淨溪活動。2019年有近80個代表團、超過40,000人響應。今年在新冠肺炎疫情影響下，僅有約20個歐盟代表團得以在全球辦理實體淨灘活動，台灣是其中之一。

歐洲經貿辦事處與環保署這周末不畏風雨攜手合作，與外交部、歐盟會員國駐台辦事處、台灣歐盟中心等單位，前往新北市萬里漁港旁辦理淨灘。活動在歐盟代表高哲夫處長、環保署張子敬署長、外交部曾厚仁次長與歐盟會員國駐台代表與副代表的帶領之下，廣邀同仁與親友將近200人出席響應，合力清出超過440公斤的垃圾。歐洲經貿辦事處處長高哲夫 (Filip Grzegorzewski) 表示，海洋是生命的源頭，是生物多樣性的搖籃，更扮演了地球的氣候調節者，歐盟致力於維護一個健康、永續的海洋環境。

歐洲在台商務協會（ECCT）與台北歐洲學校（TES）也同一時間在白沙灣進行淨灘，共有逾400人出席，清出600公斤垃圾。高哲夫表示相當樂見歐洲社群在台灣積極參與環保行動，並呼籲民眾對抗海洋廢棄物應該從源頭做起，也就是在生活中落實垃圾減量與回收再利用。每個人的一小步，就是地球的一大步。

(工商 )