即將進入秋冬流感流行季節，又遇上新冠肺炎疫情，今年許多人搶打公費流感疫苗，尤其是50歲以上64歲以下民眾最踴躍，造成公費疫苗老人小孩不夠打的現象，疾管署16日緊急宣布該年齡層暫緩施打，衛福部長陳時中也呼籲大家，不是每個人都要打流感疫苗，卻被PTT網友酸說，又和當初口罩不夠不必戴是一樣的說法。

陳時中昨天(17日)表示，公費疫苗並非是要讓每一個人都接踵，根據流感傳播力，只有25%的民眾有接種就能達到群體免疫的目標。然而這說法讓PTT網友們想起新冠肺炎剛開始爆發，口罩不夠用時是一樣的說法，「不承認不夠，而是說不用戴」，怒酸陳時中，「不夠就不夠承認就好，每次都這樣」。

許多網友紛紛在PTT留言，「你OK 我先打」、「健康的人不用戴口罩啦」、「大家都這樣想就不用打了」、「朝令夕改，怎不開放25%打就好」、「跟說口罩夠用叫人不用急著買一樣，出事再說不知道有這麼嚴重，劇本都想好了！」、「新冠病毒疫苗開發出來後你會不會也是這樣說？」

但也有人表示，同步開放是希望盡快達標，現在50-65歲快達標了，所以暫緩讓其它未達標族群趕快補上，是分配的問題，「這次真的很多人打，小孩變更少數了。」

(中時新聞網)