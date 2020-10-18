娛樂8點半》曾被封為「20世紀末最正美少女」的日本女星廣末涼子，活躍演藝圈多年，因可愛虎牙和充滿透明感的清純模樣，受到大眾喜愛，在 90 年代可以說是全日本的「國民老婆」，不過她23歲時未婚懷孕，震驚演藝圈，多年後她坦言奉子成婚是「故意的」。

廣末涼子14歲拍廣告出道，電影《二十世紀的鄉愁》是她第一部影視作品，她打敗近5百名試鏡者成為女主角，因為外型清新脫俗，加上「鄰家妹妹」形象，還有獨特透明感，讓她深受粉絲喜愛，更獲得日本「20世紀末最正美少女」稱號。

17歲的她，不僅和柏原崇、木村拓哉合作過，還用歌手的身份發表單曲《認真戀愛五秒前》和第一張個人大碟《ARIGATO!》，並登上NHK紅白歌合戰，成為繼松田聖子、岩崎良美後，以歌手身分出道的第一年，就登上紅白的女性偶像歌手，日媒更以「Top Star」形容她，可見她當時的高人氣。

廣末涼子曾來台出席美妝活動。(圖／本報系資料照)

廣末涼子雖然是參加廣告選秀奪冠而出道，但她90年代後半，橫跨影視歌全方位發展，憑著日劇《海灘男孩》和電影《20世紀的鄉愁》，讓她事業創高峰，更得到第21屆日本電影學院獎(日本奧斯卡)最佳新人獎。19歲時，她在電影《秘密》中，詮釋亡母靈魂寄宿女兒身體的高難度角色，讓她奪下第21屆日本電影學院獎(日本奧斯卡)優秀女主角獎還有錫切斯影展最佳女主角獎，演技備受肯定。

除了演藝事業如日中天外，廣末涼子經推薦甄試進入早稻田大學就讀，不過遭到媒體瘋狂跟拍，更造成其他同學的困擾，2001年她和男星金子賢傳緋聞後，爆出疑似身心失衡，當眾痛哭、坐霸王車、流連夜店不回家等鬧劇，還傳曾住院治療，繁重的工作加上形影不離的狗仔隊，讓她壓力大到萌生退意，因此先停止演藝活動、從大學退學，然後是奉子成婚。

2003年、23歲的廣末涼子，與男模兼設計師岡澤高宏奉子成婚，之後就息影，2年後才復出，暫別演藝圈的這段時間，讓她找回熱愛表演的初心，多年後她也坦言，未婚懷孕有點是「故意而為之」。「其實我不喜歡大家都覺得我很乖、形象很好，老實說，當時我是明知故犯，因為如果不是懷孕，我根本沒可能結婚。」廣末涼子坦言當時對藝能界感到疲累，因此選擇淡出幕前，她表示當時若不這麼做，精神就會承受不住，現在可能沒有辦法繼續留在演藝圈。

不過這段婚姻僅維持5年就離婚，她曾試圖挽回，但最後導致兒子都過得不開心，才會選擇分開，她那段時間正經歷低潮期，曾被逼到險輕生，最後是因「孩子的存在阻止了我做傻事」，而在這時她遇到蠟燭藝術家井筒順，並拉了她一把，她在2010年奉子再婚，雖然婚姻一度被外界唱衰，不過婚後生了一對兒女，至今感情穩定。

廣末涼子曾被指劣化。(圖／翻攝自日網)

廣末涼子已是3個孩子的母親，仍保有娃娃臉美貌。(圖／達志影像)

如今40歲的她，因有張娃娃臉，凍齡美貌令人驚艷，工作表現也讓人眼睛一亮，但不知是同時兼顧工作與照顧家庭，她也難以抗拒歲月摧殘，之前上節目時，網友發現她眼周細紋、脖紋，在高畫質螢幕上現形，但也有網友認為她靠演技並堅持追求自然，不在臉上動刀的率性作風，比其他女星好太多了。

目前已是3個孩子的媽的廣末涼子，努力兼顧家庭與事業，詮釋角色也不設限，以自然演技贏得肯定，認為年輕不是唯一重要的東西，她追求「幸福變老」，希望隨著年齡增長，能看見不一樣的風景。

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