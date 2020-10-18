新竹市榮獲「2019年整體閱讀力表現績優城市」，每位市民平均借閱冊數4.3冊，蟬聯非6都縣市民眾借閱冊數之冠。（陳育賢攝）

深受愛書人期待的新竹市好書交換活動近日再度登場，由於往年都有超值好書可挖寶，因此活動一大早就出現排隊人龍，希望能在第1時間搶得喜愛的書籍，吸引不少親子檔拖著行李箱前往尋寶，總計1萬餘冊優質讀物在短短4小時內全部清空。

市長林智堅表示，書籍是給孩子最貴重的禮物，新竹市有高的出生率，父母相當重視孩子的閱讀力培養，市府的重要任務就是提供市民優質的藝文素材，讓孩子在充滿書香的環境中成長。

為營造優質閱讀環境，市府團隊積極規畫推動圖書館設置計畫，獲得教育部核定8.5億元經費，原地重建新竹市總圖書館；動物園分館亦隨新竹市動物園一同開幕，結合18公頃大的新竹公園，成為大小朋友探索生命教育的最佳學習場域。

而國家圖書館日前公布《2019年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告》，新竹市榮獲「2019年整體閱讀力表現績優城市」，每位市民平均借閱冊數4.3冊，蟬連非6都縣市民眾借閱冊數之冠，在在顯示新竹市是1個愛閱讀的城市。

文化局長黃竫蕙表示，新竹市好書交換活動自1992年開辦以來，已連續辦理29年，今年收到參與交換的書籍多達1萬餘冊，涵蓋心理、哲學、語文、食譜、理財、史地、旅遊、藝術等類別，豐富多元。

文化局提供好書交換平台，除讓民眾閒置家中的好書得重新流通外，透過循環與分享，讓每本書籍的價值與影響力，延續、傳遞下去。

而除了好書交換活動外，文化局每年也會推出不同主題的多元閱讀活動，今年的「閱讀好點子」多元閱讀推廣活動，包含「嬰幼兒親子」、「兒童、青少年」、「樂齡閱讀」、「社會人士」與「本土語言推廣」5大系列，總計超過100場次的講座及活動。

透過閱讀、DIY課程、走讀城市、知識講座與親子互動等多元體驗，讓不同年齡層、族群的市民享受在豐富的閱覽書海中，領略閱讀的美好。

(中時 )