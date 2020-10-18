國產中小型休旅車市因TOYOTA Corolla Cross加入，掀起一股強勁旋風；無獨有偶，VOLVO XC40於2018年引進時，也在進口豪華中小型運動休旅車市炒熱一波話題，2021年式XC40 T3 Momentum搭載傲視同級對手的動力心臟，更切入160萬元以下價格帶，搶攻愛好時尚都會休旅車的消費者。

Volvo XC40產自比利時的，自2017年問世至今，先後獲得「2018 歐洲年度風雲車」、「2018~2019 日本年度風雲車」、「2018 女性世界年度風雲車」等全球性大獎肯定、「2018 澳大利亞權威設計獎」等設計獎項。在專業汽車媒體的評選中，也先後獲得《What Car?》「2018 年度風雲車」、「2018 最佳家庭 SUV」、「2019 最佳家庭 SUV」肯定；而英國新聞集團更評選Volvo XC40為「最佳汽車製造商」暨「最佳都會小型 SUV」、KBB（Kelley Blue Book）「2019 最佳新車購買選擇」與「2019 最佳豪華小型 SUV」，在台灣則獲得車訊風雲獎「2019 最佳進口小型SUV」等多項大獎肯定。

本報近年先後試駕過T4 R-Design、T4 Momentum，對其車室內極富創意的收納巧思、靈活流暢的操控特性，以及絕佳音響聆聽享受留下深刻印象。2021年式T3 Momentum搭載的全新Drive-E三汽缸缸內直噴渦輪引擎是一大特色，1.5L小排氣量就能擁有163hp/27kgm最大動力輸出，平均油耗可達13.4km/l，尤其引擎轉速在1500rpm時即可湧現最大扭力，8速手自排變速系統相當聰明，檔位銜接順暢，起步加速，再加速的感受也非常帶勁。

比較特別的是，廠方除了採用全鋁合金材質，點火系統讓燃燒效率更佳，同時也降低汽缸、活塞的磨耗，讓運轉更為精緻，為了有效降低三缸引擎不對稱運動所帶來的震動，工程師採取曲軸皮帶輪附整合式震動阻尼器的設計，試駕過程中可感受震動抑制良好，並不會影響乘坐品質，甚至受惠懸吊系統過濾地面的碎震而更加舒適。

中控台布局簡約。（陳大任攝）

三幅式多功能方向盤。（陳大任攝）

駕駛座椅提供電動調整。（陳大任攝）

前座椅面可伸長增加腿部支撐。（陳大任攝）

空調出風口造型具未來感。（陳大任攝）

車門提供充裕的置物空間。（陳大任攝）

後座空頭部、腿部空間表現不錯。（陳大任攝）

後座造型符合人體功學。（陳大任攝）

後座出風口附加充電USB插孔。（陳大任攝）

行李廂可自452L擴大至1328L，底板為折疊式設計，可提升收納物品的機能性。（陳大任攝）

尾燈擁有品牌家族的特徵曲線。（陳大任攝）

後窗深色隔熱玻璃。（陳大任攝）

車頭水箱護罩內嵌有鏡頭。（陳大任攝）

(中時 )